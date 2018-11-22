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Рада продовжила засідання до прийняття бюджету-2019

Новини » Політика    22.11.2018 - 11:25
Рада продовжила засідання до прийняття бюджету-2019
Фото: будівля ВРУ (Віталій Носач, РБК-Україна)

За таку пропозицію з третього разу проголосували 226 нардепів

Верховна рада України з третього разу підтримала продовження засідання парламенту до прийняття законопроекту №9000 "Про державний бюджет України", передає кореспондент РБК-Україна.

За таку пропозицію спікера ВРУ Андрія Парубія проголосували 226 нардепів. Зазначимо, що за пропозицію під час першого голосування проголосували 217 нардепів, другого - 223, третього - 226.

"Нам необхідно буде проголосувати за продовження вечірнього засідання до завершення розгляду бюджетних питань", - заявив він.

Нагадаємо, заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенко", народний депутат Олексій Гончаренко заявляв, що народні депутати Верховної ради приступлять до розгляду Державного бюджету сьогодні після 18:00.

Зазначимо, раніше Комітет Верховної ради з питань бюджету рекомендував прийняти законопроект №9000 "Про державний бюджет на 2019 рік" у другому читанні.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів подав до ВР проект держбюджета-2019 для розгляду у другому читанні. Підкреслимо, що порівняно з першим читанням доходи і витрати держбюджету збільшено на 17,7 млрд гривень. Дефіцит держбюджету заплановано на рівні 89,9 млрд гривень.

 

 

Рада приступить до розгляду бюджету після 18:00, - нардеп Мінфін закликав нардепів проголосувати за прийняття бюджету-2019
Теми: Бюджет-2019
Новини України Андрій ПарубійбюджетВерховна Рада
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