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Рада призначила трьох нових міністрів

Фото: Рада призначила трьох нових міністрів (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Верховна Рада призначила Михайла Федорова віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації. Новим міністром освіти та науки став Оксен Лісовий, а Олександр Камишин отримав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

Зазначимо, що призначення Федорова підтримали 311 нардепів.

За нову посаду для колишнього очільника "Укрзалізниці" Олександра Камишина проголосували 312 депутатів.

За призначення Лісового свої голоси віддали 313 нардепів.

Нагадаємо, вчора Рада відправила у відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки. Також було звільнено Павла Рябікіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. А Михайло Федорова звільнили, аби підвищити.

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