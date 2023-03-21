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Рада назначила трех новых министров

Фото: Рада назначила трех новых министров (колаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада назначила Михаила Федорова вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министром цифровой трансформации. Новым министром образования и науки стал Оксен Лисовой, а Александр Камышин получил должность министра по стратегическим отраслям промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

Назначение Федорова поддержали 311 нардепов.

За новую должность для бывшего главы "Укрзализныци" Александра Камышина проголосовали 312 депутатов.

За назначение Лисового свои голоса отдали 313 нардепов.

Напомним, вчера Рада отправил в отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки. Также был уволен Павел Рябикин с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. А Михаила Федорова уволили, чтобы повысить.

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