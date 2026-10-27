Рада прийняла за основу пропозиції та висновки до держбюджету-2027

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повністю покриє дефіцит держбюджету до кінця року. Частину залученого фінансування спрямують на закупівлю безпілотників на початок 2027 року.

РБК-Україна також писало, що проєкт держбюджету на 2027 рік рекомендували до розгляду в першому читанні після опрацювання понад 5,2 тис. поправок. Комітет, зокрема, запропонував запровадити нові інструменти підтримки бізнесу, аграрного сектору та регіонів.