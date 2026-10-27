Рада приняла за основу предложения и выводы к госбюджету-2027

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина полностью покроет дефицит госбюджета до конца года. Часть привлеченного финансирования будет направлена на закупку беспилотников на начало 2027 года.

РБК-Украина также писало, что проект госбюджета на 2027 год рекомендовали к рассмотрению в первом чтении после обработки более 5,2 тыс. поправок. Комитет, в частности, предложил ввести новые инструменты поддержки бизнеса, аграрного сектора и регионов.