Рада прийняла держбюджет-2025, а Зеленський підтвердив дозвіл бити вглиб РФ: новини за 19 листопада

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україні дозволили бити по території РФ західними ракетами. А Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2025 рік.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 18 листопада - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги Україні.

Російські війська намагаються штурмувати Часів Яр, але успіхів не мають. Водночас там окупанти проводять "м'ясну розвідку".

Росіяни атакували один із гуртожитків у Глухові Сумської області "Шахедами", є загиблі

Частково зруйновано будівлю гуртожитку, під завалами ймовірно перебуває 5 осіб.

Згідно з попередньою інформацією, внаслідок атаки:

загинули дванадцять осіб, серед яких одна дитина;

пораненні - 13 людей, серед яких дві дитини.

За 1000 днів війни РФ запустила по Києву 2,5 тисячі ракет і дронів, половину - цього року

За 1000 днів повномасштабного вторгнення Росії Київ пройшов через 1369 повітряних тривог, що сумарно тривали понад 1553 години. На місто ворог випустив понад 2500 ракет та дронів.

Одним із наймасованіших ударів стало застосування майже 80 ракет і дронів за одну ніч.

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по складу боєприпасів у Брянської області

У ніч на 19 листопада підрозділи Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.

Станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.

Європі доведеться подвоїти витрати на оборону після приходу Трампа, - Bloomberg

Аналітики Bloomberg Intelligence на чолі з Джорджем Фергюсоном пишуть, що 15 найбільшим європейським членам Організації Північноатлантичного договору, можливо, доведеться збільшити військові інвестиції на 340 млрд доларів на рік, довівши їх до 720 млрд доларів.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявив, що обмежить відносини США з Європою у сфері безпеки, а під час саміту НАТО у свій перший термін Трамп пригрозив вийти з військового альянсу, якщо союзники не збільшать витрати.

Німеччина та Фінляндія попередили про гібридну війну після пошкодження підводного кабелю зв'язку

Міністри закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і Фінляндії Еліна Валтонен виступили із заявою, в якій наголосили на важливості захисту критичної інфраструктури.

"Той факт, що подібний випадок одразу викликає підозри в навмисному пошкодженні, свідчить про нестабільність нашого часу", - зазначили вони.

Британія запровадила санкції проти чиновників РФ за ідеологічну обробку українських дітей

Великобританія запровадила санкції проти десяти російських чиновників та пов'язаних із державою молодіжних організацій. Вони винні у насильницькій депортації та спробах ідеологічної обробки українських дітей.

Пакет санкцій спрямований проти тих, хто підтримує цю програму, включаючи військово-патріотичний рух "Юнармия" - російську воєнізовану організацію, яка відіграє центральну роль у спробах Путіна примусово депортувати та ідеологічно опрацювати молоде покоління України.

Рада ухвалила бюджет на 2025 рік

Згідно з документом, доходи бюджету складуть становитимуть 2 трлн 339 млрд гривень. Видатки - 3 трлн 941 млрд грн, дефіцит 1 трлн 640,6 млрд гривень, який покриватиметься здебільшого за рахунок міжнародної допомоги.

Головним пріоритетом є сектор оборони і безпеки - 1 трлн 223 млрд гривень. Це становить 26,3% ВВП. Видатки на оборону будуть вищими, ніж у 2024 році (2 трлн 177 млрд гривень).

Водночас передбачено скорочення соціальних видатків на 50 млрд гривень до 419 млрд гривень. Будуть заморожені мінімальна зарплата та прожитковий мінімум.

Зеленський підтвердив, що Україні дозволили бити по території РФ західними ракетами

"Тепер коли є відповідні рішення і не тільки в медіа, а й від відповідних країн, дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, якими ми можемо зменшити військовий потенціал РФ, де б він не знаходився", - зазначив голова держави.

У США заявили, що Україні мобілізація військових потрібна більше, ніж нова зброя

"Ми вважаємо, жодна система озброєнь не має вирішального значення у цій битві. Йдеться про людські ресурси, і, на нашу думку, Україні потрібно зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з точки зору кількості сил, які вона має на лінії фронту", – сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.