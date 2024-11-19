США готують новий пакет військової допомоги для України

Про нього буде оголошено найближчими днями. У пакет увійдуть засоби для ППО.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації в Україні.