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У Часовому Яру росіяни застосовують "мʼясну розвідку", але просування немає, - ОТУ "Луганськ"

Часів Яр, Донецька область, Вівторок 19 листопада 2024 21:34
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У Часовому Яру росіяни застосовують "мʼясну розвідку", але просування немає, - ОТУ "Луганськ" Фото: Часів Яр (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська намагаються штурмувати Часів Яр, але успіхів не мають. Водночас там окупанти проводять "м'ясну розвідку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю ОТУ "Луганськ" Анастасію Бобовнікову в ефірі телемарафону.

"Ворог не просувається. Ми зупиняємо всі його спроби, усі штурми, як і в Торецьку, так і в Часовому Яру", - сказала Бобовнікова.

За її словами, ворожа армія намагається знайти слабкі місця у захисті позицій українських військ.

"Це не просування, а скоріше ворог перебігає через канал і проводить розвідку наших позицій. Просто біжать вперед: хто добіг - той добіг, хто не добіг - той не добіг. Це більше схоже на "мʼясну розвідку", коли підрозділи кидають, намагаючись знайти слабке місце або визначити, де сильні позиції", - розповіла речниця.

Вона зазначила, що ці спроби вчасно виявляються українськими військовими й групи ворога ліквідовуються.

"Такі спроби, звісно, виявляються. Ворог знищується, групи вражаються і противник не просувається", - додала Бобовнікова.

Ситуація в Часовому Яру

Варто зазначити, що російським окупантам вже вдалося прорватися до Часового Яру, але українські воїни утримують місто під своїм контролем.

Неодавно речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова розповіла, що росіяни намагаються закріпитися та перейти за канал у Часовому Яру.

Також, за її совами, окупанти накопичують ресурси у районі Часового Яру. Там вони готуються до активних бойових дій.

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