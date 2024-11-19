Зеленський підтвердив, що Україні дозволили бити по території РФ західними ракетами
Україна отримала дозвіл застосовувати далекобійну зброю. Тепер буде йти робота над тим, щоб зменшити військовий потенціал РФ.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
За словами Зеленського, він мав контакт з новообраним президентом США Дональдом Трампом.
"Я розумію тільки прямі контакти між президентами, а що стосується команди, у них є свої контакти. Будь-які неофіційні на цей момент голоси у ЗМІ я не сприймаю", - сказав президент.
Він також підтвердив і те, що Україна отримала дозвіл застосовувати далекобійну зброю по території Російської Федерації.
"Що стосується далекобійності - ми працюємо над тим, щоб всі країни підтримали далекобійність. Я думаю, що після заяв про ядерну зброю і Німеччині вже час підтримати відповідні рішення. А тепер, коли є відповідні рішення і не тільки в медіа, а й від відповідних країн, дуже важливо, щоб до цих рішень додати кількість можливостей, якими ми можемо зменшити військовий потенціал РФ де б він не знаходився", - заявив Зеленський.
Дозвіл на удари по Росії
Нещодавно стало відомо, що США дозволили Україні використовувати американське озброєння для ударів по території Росії. Цю інформацію сьогодні офіційно підтвердив заступник держсекретаря США з питань Західної півкулі Брайан А. Ніколс.
Зокрема, у ніч на 19 листопада Сили оборони України вдруге завдали удару по складу боєприпасів у Брянській області. Було зафіксовано 12 вторинних вибухів і детонацію. Раніше цей склад уже атакували дрони, що підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.
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