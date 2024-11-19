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Зеленський підтвердив, що Україні дозволили бити по території РФ західними ракетами

Вівторок 19 листопада 2024 17:40
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Зеленський підтвердив, що Україні дозволили бити по території РФ західними ракетами Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна отримала дозвіл застосовувати далекобійну зброю. Тепер буде йти робота над тим, щоб зменшити військовий потенціал РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

За словами Зеленського, він мав контакт з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

"Я розумію тільки прямі контакти між президентами, а що стосується команди, у них є свої контакти. Будь-які неофіційні на цей момент голоси у ЗМІ я не сприймаю", - сказав президент.

Він також підтвердив і те, що Україна отримала дозвіл застосовувати далекобійну зброю по території Російської Федерації.

"Що стосується далекобійності - ми працюємо над тим, щоб всі країни підтримали далекобійність. Я думаю, що після заяв про ядерну зброю і Німеччині вже час підтримати відповідні рішення. А тепер, коли є відповідні рішення і не тільки в медіа, а й від відповідних країн, дуже важливо, щоб до цих рішень додати кількість можливостей, якими ми можемо зменшити військовий потенціал РФ де б він не знаходився", - заявив Зеленський.

Дозвіл на удари по Росії

Нещодавно стало відомо, що США дозволили Україні використовувати американське озброєння для ударів по території Росії. Цю інформацію сьогодні офіційно підтвердив заступник держсекретаря США з питань Західної півкулі Брайан А. Ніколс.

Зокрема, у ніч на 19 листопада Сили оборони України вдруге завдали удару по складу боєприпасів у Брянській області. Було зафіксовано 12 вторинних вибухів і детонацію. Раніше цей склад уже атакували дрони, що підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

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