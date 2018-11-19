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Рада может принять закон об уголовных проступках в четверг

Новости » Политика    19.11.2018 - 16:14
Рада может принять закон об уголовных проступках в четверг
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Нардепы должна начать рассмотрение закона в среду

Верховная рада Украины может принять закон об уголовных проступках в четверг, 22 ноября. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает РБК-Украина, ссылаясь на информационное управление аппарата ВР.

Глава ВР отметил, что рассмотрение самого законопроекта начнется в среду, 21 ноября.

"В среду, по словам главы парламента, начнется рассмотрение объемного законопроекта об уголовных проступках. Он выразил надежду, что поправки к законопроекту будут рассмотрены в среду, чтобы "в четверг прийти на принятие решения" по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Напомним, парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", за документ проголосовали 229 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, в мае прошлого года нардепы провалили законопроект №2897 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении уголовных проступков".

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Новости Украины Андрей ПарубийУголовный кодексВерховная Рада
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