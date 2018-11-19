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Рада може схвалити закон про кримінальні проступки у четвер

Новини » Політика    19.11.2018 - 16:14
Рада може схвалити закон про кримінальні проступки у четвер
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Нардепи мають розпочати розгляд закону у середу

Верховна рада України може схвалити закон про кримінальні проступки у четвер, 22 листопада. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Голова ВР зазначив, що розгляд самого законопроекту розпочнеться у середу, 21 листопада.

"У середу, за словами голови парламенту, розпочнеться розгляд об’ємного законопроекту щодо кримінальних проступків. Він висловив сподівання, що правки до законопроекту будуть розглянуті в середу, аби "у четвер прийти до прийняття рішення" із цього питання", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, парламент підтримав за основу в повторному першому читанні законопроект №7279-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", за документ проголосували 229 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, у травні минулого року нардепи провалили законопроект №2897 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків".

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