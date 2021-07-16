Рада приняла закон Зеленского об увеличении численности ВСУ

Численность Вооруженных сил Украины возрастет на 11 тысяч человек. Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5558.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 312 нардепа. Численность ВСУ возрастет до 261 тысячи человек.
Из них 215 тысяч - это военнослужащие. Согласно действующей редакции закона, численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военнослужащих.
Напомним, ранее комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Раде принять этот законопроект.
Как писало РБК-Украина, в конце мая глава государства внес законопроект в парламент.
Данный закон связан с проектом №5557 об основах национального сопротивления. Он предусматривает создание территориальной обороны Украины.