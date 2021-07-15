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Численность ВСУ может вырасти на 11 тысяч: Раде рекомендуют принять закон Зеленского

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Украина, Четверг 15 июля 2021 11:22
Численность ВСУ может вырасти на 11 тысяч: Раде рекомендуют принять закон Зеленского Фото: Рада может увеличить численность ВСУ на 11 тысяч человек (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Численность Вооруженных сил Украины может вырасти на 11 тысяч человек. Верховной раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5558.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом", - указано в сообщении.

Численность ВСУ, согласно проекту, вырастет до 261 тысячи человек. Из них 215 тысяч - это военнослужащие. Согласно действующей редакции закона, численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военнослужащих.

Напомним, в конце июня Рада приняла этот документ за основу.

Как писало РБК-Украина, в конце мая глава государства внес законопроект в парламент.

Данный закон связан с проектом №5557 об основах национального сопротивления. Он предусматривает создание территориальной обороны Украины.

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