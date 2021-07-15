Численность ВСУ может вырасти на 11 тысяч: Раде рекомендуют принять закон Зеленского
Численность Вооруженных сил Украины может вырасти на 11 тысяч человек. Верховной раде рекомендуют принять во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5558.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.
Такую рекомендацию дал комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом", - указано в сообщении.
Численность ВСУ, согласно проекту, вырастет до 261 тысячи человек. Из них 215 тысяч - это военнослужащие. Согласно действующей редакции закона, численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военнослужащих.
Напомним, в конце июня Рада приняла этот документ за основу.
Как писало РБК-Украина, в конце мая глава государства внес законопроект в парламент.
Данный закон связан с проектом №5557 об основах национального сопротивления. Он предусматривает создание территориальной обороны Украины.