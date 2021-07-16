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Рада прийняла закон Зеленського про збільшення чисельності ЗСУ

Автор: Юлія Струк, Анастасія Рокитна

Чисельність Збройних сил України зросте на 11 тисяч осіб. Верховна рада схвалила у другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №5558.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 312 нардепи. Чисельність ЗСУ зросте до 261 тисячі осіб.

З них 215 тисяч - це військовослужбовці. Згідно з чинною редакцією закону, чисельність ЗСУ становить 250 тисяч осіб, у тому числі 204 тисячі військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Раді прийняти цей законопроект.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня глава держави вніс законопроект до парламенту.

Даний закон пов'язаний з проектом №5557 про основи національного опору. Він передбачає створення територіальної оборони України.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниЗаконВерховна рада