Рада приняла закон для развития рынка "зеленой" энергетики

Парламент поддержал во втором чтении законопроект для развития зеленой энергетики в Украине - №8449-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии". За документ проголосовал 251 нардеп, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ был разработан для создания конкурентных основ для оказания поддержки проектам строительства объектов возобновляемой энергетики и достижения баланса интересов общества и потребителей электрической энергии и других участников рынка. Ожидается, что принятие закона уменьшит нагрузку на цену электроэнергии.

"Достигается цель приближения украинского законодательства к законодательству ЕС по оказанию помощи в сфере энергетики", - подчеркивается в пояснительной записке.

Законом определено, что начиная с 1 января 2020 года получение поддержки для субъектов хозяйствования, которые реализуют в сфере ВИЭ проекты определенной величины, возможно исключительно при участии таких субъектов в аукционе по распределению квоты поддержки и их победы.

Проектом закона предлагается, чтобы первые аукционы проводились в 2020 году для распределения квоты 2020 года. При этом Кабмину поручено обеспечить проведение пилотного аукциона в течение шести месяцев со дня вступления в силу данного закона, но не позднее 31 декабря 2019 года.

Предусматривается, что размеры ежегодных квот определяются, исходя из целевых показателей развития возобновляемой энергетики, установленных международными обязательствами Украины, Энергетической стратегией Украины, и с учетом результатов оценки оператором системы передачи соответствия (достаточности) генерирующих мощностей и плана развития системы передачи. В ежегодной квоте определяются отдельно доли для проектов СЭС, проектов ВЭС и проектов других видов ВИЭ.

Предлагается установить, что Кабмин ежегодно до 1 декабря устанавливает размер ежегодной квоты государственной поддержки на следующие пять лет подряд.

Напомним, данный закон Рада приняла за основу в первом чтении в конце декабря 2018 года. За документ со второго раза проголосовали 227 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, в рамках рассмотрения законопроекта о защите детей №8295 народные депутаты рассмотрели и отклонили поправку, касающуюся налоговых льгот для зеленой энергетики.

Добавим, Кабинет министров считает, что общий объем потенциальных инвестиций в проекты возобновляемой энергетики Украины составляет 12 млрд евро.