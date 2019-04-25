Рада прийняла закон для розвитку ринку "зеленої" енергетики

Парламент підтримав у другому читанні законопроект для розвитку зеленої енергетики в Україні - №8449-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії". За документ проголосував 251 нардеп, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ був розроблений для створення конкурентних засад для надання підтримки проектам будівництва об'єктів відновлюваної енергетики та досягнення балансу інтересів суспільства і споживачів електричної енергії та інших учасників ринку. Очікується, що прийняття закону зменшить навантаження на ціну електроенергії.

"Досягається мета наближення українського законодавства до законодавства ЄС з надання допомоги в сфері енергетики", - підкреслюється у пояснювальній записці.

Законом визначено, що починаючи з 1 січня 2020 року отримання підтримки для суб'єктів господарювання, які реалізують в сфері ВДЕ проекти певної величини, можливе виключно за участю таких суб'єктів в аукціоні з розподілу квоти підтримки та їх перемоги.

Проектом закону пропонується, щоб перші аукціони проводилися у 2020 році для розподілу квоти 2020 року. При цьому Кабміну доручено забезпечити проведення пілотного аукціону протягом шести місяців з дня набрання чинності цим законом, але не пізніше 31 грудня 2019 року.

Передбачається, що розміри щорічних квот визначаються, виходячи з цільових показників розвитку відновлюваної енергетики, встановлених міжнародними зобов'язаннями України, Енергетичною стратегією України, і з урахуванням результатів оцінки оператором системи передачі відповідності (достатності) генеруючих потужностей і плану розвитку системи передачі. У щорічній квоті визначаються окремо частки для проектів СЕС, проектів ВЕС і проектів інших видів ВДЕ.

Пропонується встановити, що Кабмін щорічно до 1 грудня встановлює розмір щорічної квоти державної підтримки на наступні п'ять років поспіль.

Нагадаємо, даний закон Рада прийняла за основу в першому читанні в кінці грудня 2018 року. За документ з другого разу проголосували 227 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, в рамках розгляду законопроекту про захист дітей №8295 народні депутати розглянули і відхилили поправку, що стосується податкових пільг для зеленої енергетики.

Додамо, Кабінет міністрів вважає, що загальний обсяг потенційних інвестицій у проекти відновлюваної енергетики України становить 12 млрд євро.