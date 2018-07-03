В рамках закона об алиментах Рада отклонила поправку о налоговых льготах для зеленой энергетики

За нее проголосовали 155 нардепов при 226 минимально необходимых

В рамках рассмотрения законопроекта о защите детей № 8295 народные депутаты рассмотрели и отклонили поправку, которая касается налоговых льгот для зеленой энергетики, передает корреспондент РБК-Украина.

В ходе рассмотрения законопроекта правка была поставлена на подтверждение и не поддержана. За нее проголосовали 155 нардепов при 226 минимально необходимых.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономической политики Андрей Иванчук ранее сообщил журналистам, что эта правка была включена в законопроект, но может быть поставлена на подтверждение в ходе рассмотрения в сессионном зале.

"Мы писали этот законопроект для защиты маленьких украинцев. Философия была такая, чтобы тем родителям, которые добросовестно и честно выполняют свои обязанности, были какие-то экономические преференции. Что они там написали после нашего 96-го законопроекта, тут мы заходим в 95-й. Это второе чтение. Все эти поправки могут быть поставлены на подтверждение. Комментировать их еще рано", - сказал нардеп.

Отметим, одна из поправок законопроекта предусматривает освобождение от налога операции с ввозом оборудования для производства энергии из возобновляемых источников.

Предлагалось установить освобождение от уплаты НДС до 1 января 2020 года ввоз в Украину оборудования для производства возобновляемой энергии, если налогоплательщик получил технические условия на подключение к электрическим сетям.

Правка предусматривала, что в случае нарушения импортером условий льготного импорта, он платит НДС в полном размере, а также выплачивает пеню в размере 120% учетной ставки Национального банка.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 3 июля 2018 года, Рада одобрила усиление ответственности за неуплату алиментов.