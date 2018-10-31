Кабмин оценивает инвестиционный потенциал возобновляемой энергетики в 12 млрд евро

Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Несколько французских компаний заинтересованы участвовать в проектах в сфере энергоэффективности

Кабинет министров считает, что общий объем потенциальных инвестиций в проекты возобновляемой энергетики Украины составляет 12 млрд евро. Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко на встрече с французскими чиновниками, передает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минрегиона.

Указано, что именно столько инвестиций Украина может пока привлечь для строительства солнечных и ветровых электростанций.

"На сегодняшний день Франция играет одну из ключевых ролей в развитии "зеленой энергетики" в Европе и во всем мире. Поэтому для Украины является важным привлечение французских компаний, работающих в этом направлении. Сейчас инвестиционный потенциал Украины в области возобновляемой энергетики мы оцениваем в 12 миллиардов евро", - отметил вице-премьер-министр.

По его словам, несколько французских компании заинтересованы участвовать в широкомасштабных проектах в сфере энергоэффективности.

"Такие французские компании, как ENGIE, Total-Eren и Akuo Energy уже выразили свою заинтересованность участвовать в широкомасштабных проектах в сфере энергоэффективности, развитии возобновляемой энергетики в Украине. Это позволит Украине в будущем не только уменьшить энергопотребление и модернизировать коммунальные предприятия, но и отказаться от классических энергоносителей", - сказал Зубко.

Министр также добавил, что французские компании заинтересованы инвестировать в проекты энергоэффективности в Украине.

Напомним, во вторник Украина и Франция подписали Меморандум о развитии энергетических сетей между НЭК "Укрэнерго" и французской компанией RTE.

Как писало РБК-Украина, в Кабинете министров Украины ожидают, что Фонд энергоэффективности начнет свою полноценную работу в первом квартале 2019 года.