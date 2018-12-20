ВР приняла за основу законопроект для развития рынка "зеленой" энергетики

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Законом предлагается проводить аукционы по распределению квоты господдержки проектам возобновляемой энергетики

Парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №8449-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии". За документ со второго раза проголосовали 227 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, согласно пояснительной записке, проект разработан для создания конкурентных основ для оказания поддержки проектам строительства объектов возобновляемой энергетики и достижения баланса интересов общества и потребителей электрической энергии и других участников рынка. Ожидается, что принятие закона уменьшит нагрузку на цену электроэнергии.

"Достигается цель приближения украинского законодательства к законодательству ЕС по оказанию помощи в сфере энергетики", - говорится в записке.

Документом предлагается определить, что начиная с 1 января 2020 года получение поддержки для субъектов хозяйствования, которые реализуют в сфере ВИЭ проекты определенной величины, возможно исключительно при участии таких субъектов в аукционе по распределению квоты поддержки и их победы.

Проектом закона предлагается, чтобы первые аукционы проводились в 2020 году для распределения квоты 2020 года. При этом Кабмину поручено обеспечить проведение в 2019 году пилотного аукциона.

Также планируется предусмотреть, что размеры ежегодных квот определяются, исходя из целевых показателей развития возобновляемой энергетики, установленных международными обязательствами Украины, Энергетической стратегией Украины, и с учетом результатов оценки оператором системы передачи соответствия (достаточности) генерирующих мощностей и плана развития системы передачи. В ежегодной квоте определяются отдельно доли для проектов СЭС, проектов ВЭС и проектов других видов ВИЭ.

Предлагается установить, что Кабмин ежегодно до 1 декабря устанавливает размер ежегодной квоты государственной поддержки на следующие пять лет подряд.

Напомним, в рамках рассмотрения законопроекта о защите детей № 8295 народные депутаты рассмотрели и отклонили поправку, касающуюся налоговых льгот для зеленой энергетики.

РБК-Украина также писало, что Кабинет министров считает, что общий объем потенциальных инвестиций в проекты возобновляемой энергетики Украины составляет 12 млрд евро.