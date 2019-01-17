Рада приняла закон о переходе церковных общин в ПЦУ

Фото: спикер Рады Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Изменение подчиненности религиозной общины не влияет на содержание права собственности таких религиозных общин

Верховная рада Украины поддержала доработанный законопроект №4128-д "О внесении изменений в некоторые законы о подчиненности религиозных организаций и процедуре их государственной регистрации со статусом юридического лица". За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 229 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Законом вносятся изменения в статью 8 закона "О свободе совести и религиозных организациях" в части изменения подчиненности.

"Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются не менее чем двумя третями от количества членов религиозной общины, необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом", - говорится в тексте закона.

При этом отмечается, что изменение подчиненности религиозной общины не влияет на содержание права собственности и других вещных прав таких религиозных общин.

"Часть общины, которая не согласна с решением об изменении подчиненности, вправе образовать новую общину и заключить договор о порядке пользования культовым зданием и имуществом с их владельцем (пользователем)", - говорится в документе.

Также проектом уточняется перечень документов, необходимых для регистрации устава религиозной общины.

"Для регистрации устава религиозной общины в новой редакции в орган регистрации устава должно быть подано: заявление за подписью руководителя; устав (положение) религиозной общины в новой редакции. К уставу в новой редакции дополнительно должны быть представлены: заверенная копия протокола (или выписка из протокола) общего собрания", - указано в тексте.

Также сказано, что в случае изменения местонахождения религиозной общины должна быть подана заверенная копия документа о праве собственности или пользования помещением.

Кроме того, законом вносятся изменения в статью о собственности религиозных организаций, которыми запрещается продажа имущества до завершения процедуры подчиненности общины.

"Запрещается совершать любые действия, следствием которых может стать отчуждение имущества религиозной организации, в частности его продажа, обмен, залог, установление ипотеки, бесплатная передача в собственность и управление другим лицам до завершения процедуры изменения подчиненности в канонических и организационных вопросах любым действующим в Украине и за ее пределами религиозным объединением", - гласит закон.

Напомним, ранее профильный комитет по вопросам культуры и духовности рекомендовал Раде одобрить доработанный законопроект №4128 о процедуре перехода церковных общин в Православную церковь Украины.

Как писало РБК-Украина, президент Петр Порошенко заявил, что власть не планирует ускорять переход приходов УПЦ МП в Православную церковь Украины.

Добавим также, глава юротдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), протоиерей Александр Бахов заявил, что "церковные" законы, среди которых и законопроект №4128, направлены на ликвидацию деятельности УПЦ МП.