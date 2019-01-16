В комитете Рады пояснили, как будет работать механизм изменения подчиненности церковных общин

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Переход возможен по решению общих сборов религиозной общины, если они являются полномочными

Согласно поддержанного комитетом по вопросам культуры и духовности доработанного законопроекта, для перехода религиозной общины к другому церковному приходу за изменение подчиненности должны проголосовать две трети от полномочного кворума, предусмотренного общим собранием религиозной общины. Об этом журналистам пояснил заместитель председателя комитета, народный депутат Виктор Еленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, переход возможен по решению общих сборов религиозной общины, если они являются полномочными.

"Насколько они являются полномочными определяет сама религиозная община. У религиозной общины есть устав. В уставе говорится, что полномочными общие сборы есть, если на них присутствуют две трети членов, или, например, 1\3 или 4\5. Это зависит от устава. И от того состава, как собрались и если от них есть две трети голосов, тогда это решение является правомерным", - пояснил Еленский.

Ранее РБК-Украина писало, комитет по вопросам культуры и духовности рекомендовал Верховной раде рассмотреть и принять в первом чтении доработанный законопроект №4128 "О внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно изменения религиозными общинами подчиненности".

Ранее представитель президента в Верховной раде Украины, нардеп Ирина Луценко заявила, что около 70 церковных приходов перешли в ПЦУ с УПЦ МП.