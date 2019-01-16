ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В комитете Рады пояснили, как будет работать механизм изменения подчиненности церковных общин

Новости » Политика    16.01.2019 - 19:48
В комитете Рады пояснили, как будет работать механизм изменения подчиненности церковных общин
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Переход возможен по решению общих сборов религиозной общины, если они являются полномочными

Согласно поддержанного комитетом по вопросам культуры и духовности доработанного законопроекта, для перехода религиозной общины к другому церковному приходу за изменение подчиненности должны проголосовать две трети от полномочного кворума, предусмотренного общим собранием религиозной общины. Об этом журналистам пояснил заместитель председателя комитета, народный депутат Виктор Еленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, переход возможен по решению общих сборов религиозной общины, если они являются полномочными.

"Насколько они являются полномочными определяет сама религиозная община. У религиозной общины есть устав. В уставе говорится, что полномочными общие сборы есть, если на них присутствуют две трети членов, или, например, 1\3 или 4\5. Это зависит от устава. И от того состава, как собрались и если от них есть две трети голосов, тогда это решение является правомерным", - пояснил Еленский.

Ранее РБК-Украина писало, комитет по вопросам культуры и духовности рекомендовал Верховной раде рассмотреть и принять в первом чтении доработанный законопроект №4128 "О внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно изменения религиозными общинами подчиненности".

Ранее представитель президента в Верховной раде Украины, нардеп Ирина Луценко заявила, что около 70 церковных приходов перешли в ПЦУ с УПЦ МП.

Комитет рекомендует Раде принять доработанный закон о переходе общин в ПЦУ Кабмин предлагает Раде внести изменения в госбюджет-2019
Новости Украины Верховная РадапереходПЦУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь