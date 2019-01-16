"Церковные" законы направлены на ликвидацию УПЦ МП, - юротдел церкви

Фото: Александр Бахов (spzh news)

Таким образом в УПЦ МП прокомментировали заявление Парубия о рассмотрении закона о переходе общин в ПЦУ

Глава юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), протоиерей Александр Бахов заявил, что "церковные" законы направлены на ликвидацию деятельности УПЦ МП. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу церкви.

Так, в УПЦ МП прокомментировали поручение спикера Верховной рады Андрея Парубия о доработке законопроекта №4128 о порядке изменения конфессиональной принадлежности религиозной общины.

"Законопроекты №5309 (уже вступил в действие), №4128 и №4511 - взаимосвязаны, идут, скажем так," одним пакетом "и направлены на ликвидацию деятельности УПЦ путем рейдерского захвата через ее переименование (№5309), захват ее имущества (№4128) и вмешательство в органы управления (№4511)", - заявил Бахов.

По его мнению, проведение переходов религиозных общин в Православную церковь Украины (ПЦУ) является незаконным.

"Незаконность заключается в том, что лица, которые не относятся к религиозной общине, принимают решение об изменении ее подчиненности вместо самой религиозной общины. Фактически происходит рейдерский захват религиозных общин, который и пытается узаконить власть, приняв законопроект №4128", - сказал глава юротдела УПЦ МП.

Напомним, представитель президента в Верховной раде, нардеп Ирина Луценко заявила, что около 70 церковных приходов перешли в Православную церковь Украины (ПЦУ) из УПЦ МП.

Как писало РБК-Украина ранее, Парубий заявил, что в четверг парламент может рассмотреть новый законопроект о переходе церковных общин в Православную церковь Украины. По его словам, ранее зарегистрированный законопроект №4128 не учитывает все процедурные юридические нюансы. "Поэтому я обратился с просьбой в комитет, чтобы был разработан новый доработанный законопроект, согласно рекомендациям ЕСПЧ", - добавил глава ВР.

Добавим, спикер Рады подчеркивал, что законопроект о переходе приходов в ПЦУ нужно принять как можно скорее, чтобы упростить механизм перехода общин в новую церковь.