Комитет рекомендует Раде принять доработанный закон о переходе общин в ПЦУ

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Соответствующее решение принято большинством голосов

Комитет по вопросам культуры и духовности рекомендовал Верховной раде рассмотреть и принять в первом чтении доработанный законопроект №4128 "О внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" по изменению религиозными общинами подчиненности". Об этом сообщил глава комитета Николай Княжицкий во время заседания 16 января, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, соответствующее решение принято большинством голосов.

Фото: заседание комитета

"Доработанный законопроект комитетом поддержан. Решение принято большинством голосов", - заявил Княжицкий.

В частности, проект рекомендуется принять за основу и в целом.

"Согласно части 3 статьи 110 регламента ВР, выложить альтернативные варианты спорных положений законопроекта в редакции комитета, внести на рассмотрение Верховной рады доработанный в комитете законопроект, при этом выложить название доработанного законопроекта в такой редакции: "О внесении изменений в некоторые законы Украины о подчиненности религиозных организаций и процедуре регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица", и рекомендовать ВРУ принять такой доработанный законопроект в первом чтении и в целом", - говорится в решении комитета, которое зачитал Княжицкий.

Напомним, ранее глава парламента Андрей Парубий заявил, что в четверг Рада может рассмотреть новый законопроект о переходе церковных общин в Православную церковь Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, представитель президента в Верховной раде Украины, нардеп Ирина Луценко заявила, что около 70 церковных приходов перешли в ПЦУ из УПЦ МП.

Добавим, 6 января Вселенский патриархат предоставил томос Православной церкви Украины.