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Порошенко: мы не будем ускорять переход приходов УПЦ МП в Православную церковь Украины

Новости » Общество    16.01.2019 - 13:28
Порошенко: мы не будем ускорять переход приходов УПЦ МП в Православную церковь Украины
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко назвал число приходов УПЦ МП, которые перешли в состав Православной церкви Украины

Президент Украины Петр Порошенко назвал число приходов УПЦ МП, которые перешли в состав Православной церкви Украины (ПЦУ), отметив, что этот переход ускорять не планируется. Об этом он сообщил сегодня, 16 января, в ходе визита в Борисполь (Киевская область), сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

По словам Порошенко, после предоставления томоса об автокефалии по всей Украине в состав единой Православной церкви Украины перешли уже более 60 приходов.

"Мы не будем это ускорять, но будем благодарить каждого, кто делает такой умный поступок", - сказал Порошенко, выразив убеждение, что Украина с честью пройдет эти испытания.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что без поддержки народа никакими административными методами не удалось бы создать независимую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Кроме того, Порошенко предложил Русской православной церкви (РПЦ) доказать свою каноничность и продемонстрировать собственный томос. Он также подчеркивал, что двери каждого храма должны быть открытыми перед украинцами.

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