Рада приняла закон о наказании за военные преступления за основу

Верховная рада Украины приняла закон о наказании за военные преступления за основу. Народные депутаты поддержали в первом чтении соответствующий законопроект №2689.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ дополняет ст. 8 Уголовного кодекса новой частью, которой вводится принцип универсальной юрисдикции в отношении агрессии, геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.

В законе прописаны особенности уголовной ответственности военных командиров, других лиц, которые фактически действуют как военные командиры, и других начальников за соответствующие международные преступления.

Проект в целом определяет особенности уголовной ответственности за агрессию, геноцид, преступления против человечности и военные преступления; а также за преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Напомним, ВР приняла закон, в котором речь идет о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения Операции объединенных сил.

Как писало РБК-Украина, в Офисе генерального прокурора рассматривают около 200 уголовных дел о военных преступлениях.

Так, президент Владимир Зеленский заявил, что правоохранители должны показать результат в расследовании военных преступлений.