Рада приняла закон о допуске следователей в зону ООС за основу

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада приняла закон, в котором говорится о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения Операции объединенных сил. Нардепы поддержали за основу соответствующий законопроект №3984.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовали 292 депутата ВР.

Этот законопроект вносит изменения в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

В документе прописано, что допуск дознавателей, следователей и прокуроров к району проведения ОС, а также предоставление им соответствующего содействия, являются обязательными.

Допускать правоохранителей будут в порядке, определенном Командующим объединенных сил.

Напомним, в Офисе генерального прокурора рассматривают около 200 уголовных дел о военных преступлениях.

Как писало РБК-Украина, резидент Владимир Зеленский заявил, что правоохранители должны показать результат в расследовании военных преступлений.