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Рада схвалила закон про покарання за військові злочини за основу

Автор: Юлія Струк

Верховна рада України схвалила закон про покарання за військові злочини за основу. Народні депутати підтримали у першому читанні відповідний законопроект №2689.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ доповнює ст. 8 Кримінального кодексу новою частиною, якою запроваджується принцип універсальної юрисдикції щодо агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

У законі прописані особливості кримінальної відповідальності військових командирів, інших осіб, що фактично діють як військові командири, та інших начальників за відповідні міжнародні злочини.

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Проект загалом визначає особливості кримінальної відповідальності за агресію, геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини; а також за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Нагадаємо, ВР схвалила закон, у якому йдеться про допуск дізнавачів, слідчих та прокурорів до району проведення Операції об'єднаних сил.

Як писало РБК-Україна, в Офісі генерального прокурора розглядають близько 200 кримінальних справ про військові злочини.

Так, президент Володимир Зеленський заявив, що правоохоронці повинні показати результат у розслідуванні військових злочинів.

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