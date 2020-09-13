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В Офисе генпрокурора рассматривают около 200 дел о военных преступлениях

Киев, Воскресенье 13 сентября 2020 16:08
В Офисе генпрокурора рассматривают около 200 дел о военных преступлениях
Фото: Гюндуз Мамедов (ark.gp.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Офисе генерального прокурора рассматривают около 200 уголовных дел о военных преступлениях. Расследование находится под процессуальным руководством департамента по вопросам войны.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Это такие глобальные, резонансные дела, вроде захвата Крыма и развязывания войны на Донбассе; взятие в плен украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018; дело рейса MH17; Иловайская и Дебальцевская трагедии 2014 и 2015 соответственно", - рассказал Мамедов.

Он добавил, что ранее расследованием военных преступлений занимались в разное время 5 подразделений. Сейчас все дела находятся на рассмотрении департамента по вопросам войны.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что правоохранители должны показать результат в расследовании военных преступлений.

Также РБК-Украина писало, что Офис генпрокурора направил в Международный уголовный суд материалы о казнях украинских военных под Дебальцево и Иловайском.

Кроме этого сообщалось, что Офис генерального прокурора привлек у уголовной ответственности 110 человек по делу об Иловайской трагедии.

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