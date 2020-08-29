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Правоохранители должны показать результат в расследовании военных преступлений, - Зеленский

Киев, Суббота 29 августа 2020 12:55
Правоохранители должны показать результат в расследовании военных преступлений, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы должны расследовать преступления, совершенные во время войны на Донбассе. Для этого в Офисе Генпрокурора есть специальный департамент.

Об этом глава государства сказал во время мероприятий ко Дню памяти защитников Украины, передает пресс-служба Офиса президента.

"Правоохранительные органы, какой бы горькой правда ни была, должны показать результат. Я знаю, что в Офисе Генерального прокурора создан департамент по вопросам войны именно для того, чтобы расследовать такие громкие и, к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они пойдут вперед", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что нельзя забывать героев, которые отдали свою жизнь, защищая страну.

"Вряд ли мы можем надеяться на то, что такая рана как сегодняшний день, такая рана на теле истории Украины, такая рана на сердце родителей всех погибших когда-нибудь затянется. Скажу откровенно, украинская власть должна делать все, чтобы эта рана не затянулась, чтобы каждое имя никто не забыл", - отметил президент.

Напомним, 29 августа в Украине отмечают первый в истории День памяти защитников Украины, которые отдали жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашего государства.

Также РБК-Украина писало, что в годовщину Иловайской трагедии президент наградил посмертно трех военных.

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