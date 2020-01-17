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Рада приняла постановление о преследовании Маркива в Италии

Новости » Политика     17.01.2020 - 13:02
Рада приняла постановление о преследовании Маркива в Италии
Фото: Виталий Маркив (Радио Свобода)

За документ проголосовали 323 парламентария

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №2717 "О Заявлении Верховной рады Украины в связи с уголовным преследованием старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива в Итальянской Республике", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 323 парламентарии.

Отмечается, что парламент считает, что дело Виталия Маркива продемонстрировала очевидные нарушения принципов верховенства права, гарантий на справедливый суд и одного из ключевых принципов уголовного процесса - презумпцию невиновности.

"ВРУ... обращает внимание, что процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере, доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях, суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун (представленный защитой B. Маркива), а вероятная причастность российской и пророссийской стороны, собравшихся там во время трагедии, не расследовалось, отмечает, что во время судебного разбирательства не было предоставлено четких однозначных доказательств вины украинских военных, вообще, Виталия Маркива, в частности", - сказано в тексте постановления.

Кроме того, парламент протестует против обвинения Украины в нарушении международного гуманитарного права и привлечения Украинского государства к упомянутому делу в качестве гражданского ответчика, ведь это противоречит основным принципам международного права в отношении юрисдикционных иммунитетов иностранных государств.

"ВРУ... категорически осуждает использование неприемлемых формулировок в материалах приговора, согласно которым украинская армия является "восставшими украинцами, которые захватили "Карачун", утверждается, что "стрелять по гражданским было привычным способом действий украинской армии и НГУ", а военные действия на востоке Украины называются "продолжающейся гражданской войной", - указано в документе.

Так, ВР постановила обратиться к президенту Итальянской Республики совместно с парламентом республики с просьбой в рамках своих полномочий обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении Виталия Маркива.

Напомним, в ноябре Украина подала апелляцию по делу Маркива. Рассмотрение апелляционной жалобы ожидается Апелляционным судом округа Ломбардия весной 2020 года. Итальянский суд приговорил украинца к 24 годам лишения свободы.

Также РБК-Украина писало, что к защите Маркива, кроме двух итальянских адвокатов, присоединился украинский адвокат Александр Чебаненко.

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