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Рада приняла за основу закон о налоговой системе "Дия.City": что он предлагает

Автор: Юлия Струк

Верховная рада поддержала за основу законопроект о налоговой системе "Дия.City". Законопроект №5376 предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовал 281 нардеп.

Для компаний-резидентов Дия City будет действовать следующая налоговая нагрузка:

  • налог на доход физических лиц 5%;
  • единый социальный взнос будет считаться от минимальной заработной платы;
  • законопроект дает компаниям-резидентам возможность выбирать, какой корпоративный налог платить: налог на прибыль (18%) или налог на выведенный капитал по ставке 9%;
  • военный сбор составит 1,5%.

Согласно проекту, единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование будет уплачиваться в размере:

  • минимального страхового взноса - для работников резидентов "Дия.City";
  • 22 процента от определенного с учетом положений гиг-контракта размера базы начисления единого взноса, однако не больше максимальной и не ниже минимальной величины базы начисления единого взноса, установленной законом для гиг-специалистов резидента "Дия.City".

Напомним, Министерство цифровой трансформации и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству подписали соглашение о расширении помощи на цифровизацию нашего государства. Украина получит 193,7 млн гривен финансовой помощи.

Как писало РБК-Украина, Минцифры представило национальный тест на цифровую грамотность госслужащих, которые смогут проверить уровень соответствующей компетентности на портале "Дия. Цифровое образование".

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