Рада приняла за основу закон о налоговой системе "Дия.City": что он предлагает

Верховная рада поддержала за основу законопроект о налоговой системе "Дия.City". Законопроект №5376 предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовал 281 нардеп.
Для компаний-резидентов Дия City будет действовать следующая налоговая нагрузка:
Согласно проекту, единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование будет уплачиваться в размере:
Напомним, Министерство цифровой трансформации и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству подписали соглашение о расширении помощи на цифровизацию нашего государства. Украина получит 193,7 млн гривен финансовой помощи.
Как писало РБК-Украина, Минцифры представило национальный тест на цифровую грамотность госслужащих, которые смогут проверить уровень соответствующей компетентности на портале "Дия. Цифровое образование".