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Проверка на компетентность: для чиновников запустили тест на цифровую грамотность

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Украина, Четверг 27 мая 2021 16:05
Проверка на компетентность: для чиновников запустили тест на цифровую грамотность Фото: чиновников проверят на цифровую грамотность (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Министерство цифровой трансформации представило национальный тест на цифровую грамотность госслужащих, которые смогут проверить уровень соответствующей компетентности на портале "Дія. Цифрова освіта", а также получить электронный сертификат и усовершенствовать необходимые навыки.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Государственные служащие теперь могут узнать свой уровень цифровой грамотности. После сдачи национального теста на цифровую грамотность для госслужащих каждый получит электронный сертификат и сможет усовершенствовать именно те цифровые навыки, которые "провисают", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Цифрограм для госслужащих оценивает 30 цифровых компетенций.

Напомним, Министерство цифровой трансформации (Минцифра) предлагает разработать компромиссный вариант налогообложения в сфере криптовалют.

Ранее стало известно, что в Украине можно будет проводить электронные выборы. Это сделают после того, как 100% государственных услуг будут доступны онлайн через приложение "Дія".

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