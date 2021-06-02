Рада прийняла за основу закон про податкову систему "Дія.City": що він пропонує

Верховна рада підтримала за основу законопроект про податкову систему "Дія.City". Законопроект №5376 передбачає внесення змін до Податкового кодексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"За" проголосував 281 нардеп.
Для компаній-резидентів Дія City буде діяти наступне податкове навантаження:
Згідно з проектом, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування буде сплачуватися у розмірі:
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації і Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва підписали угоду про розширення допомоги на цифровізацію нашої держави. Україна отримає 193,7 млн гривень фінансової допомоги.
Як писало РБК-Україна, Мінцифри представило національний тест на цифрову грамотність держслужбовців, які зможуть перевірити рівень відповідної компетентності на порталі "Дія. Цифрова освіта".