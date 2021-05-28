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Швейцария предоставила почти 200 млн гривен финпомощи на цифровизацию Украины

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Украина, Пятница 28 мая 2021 17:26
Швейцария предоставила почти 200 млн гривен финпомощи на цифровизацию Украины Фото: на цифровизацию Украины Швейцария предоставила 193,7 млн гривен финпомощи (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министерство цифровой трансформации и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) подписали соглашение о расширении помощи на цифровизацию нашего государства. Украина получит 193,7 млн гривен финансовой помощи.

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что соглашение является продолжением меморандума о сотрудничестве, которое Швейцарское агентство развития и сотрудничества и Минцифры подписали еще в сентябре 2019 года.

"Финансирование в рамках проекта расширяется до 6313640 швейцарских франков (193,7 млн грн). Эти средства предоставляются на развитие е-услуг в сферах соцзащиты, пенсионного обеспечения, внедрение новых сервисов электронной демократии и повышение цифровой грамотности украинцев", - говорится в сообщении.

Генеральный директор SDC Патриция Датчане подчеркнула, что прогресс Украины в сфере цифровой трансформации впечатляет. В рамках Программы EGAP, которую поддерживает Швейцария, запущены многие госсервисы нового поколения - еМалятко, автоматическая регистрация ФОП проект "Дия.Цифровое образование", налоговые сервисы, регистрация места жительства.

"Несколько новых цифровых сервисов по своему удобству и скорости даже не имеют подобных аналогов в мире. Планируем и в дальнейшем поддерживать Украину в ее усилиях по цифровой трансформации, чтобы различные категории украинцев (в частности, уязвимые группы) имели равный доступ к госсервисам и инструментам электронной демократии", - сказала Данци.

Напомним, Минцифры представило национальный тест на цифровую грамотность госслужащих, которые смогут проверить уровень соответствующей компетентности на портале "Дия. Цифровое образование", а также получить электронный сертификат и усовершенствовать необходимые навыки.

Как писало РБК-Украина, Министерство цифровой трансформации предлагает разработать компромиссный вариант налогообложения в сфере криптовалют.

Ранее стало известно, что в Украине можно будет проводить электронные выборы. Это сделают после того, как 100% государственных услуг будут доступны онлайн через приложение "Дия".

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