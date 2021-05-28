Швейцария предоставила почти 200 млн гривен финпомощи на цифровизацию Украины

Министерство цифровой трансформации и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) подписали соглашение о расширении помощи на цифровизацию нашего государства. Украина получит 193,7 млн гривен финансовой помощи.

Указано, что соглашение является продолжением меморандума о сотрудничестве, которое Швейцарское агентство развития и сотрудничества и Минцифры подписали еще в сентябре 2019 года.

"Финансирование в рамках проекта расширяется до 6313640 швейцарских франков (193,7 млн грн). Эти средства предоставляются на развитие е-услуг в сферах соцзащиты, пенсионного обеспечения, внедрение новых сервисов электронной демократии и повышение цифровой грамотности украинцев", - говорится в сообщении.

Генеральный директор SDC Патриция Датчане подчеркнула, что прогресс Украины в сфере цифровой трансформации впечатляет. В рамках Программы EGAP, которую поддерживает Швейцария, запущены многие госсервисы нового поколения - еМалятко, автоматическая регистрация ФОП проект "Дия.Цифровое образование", налоговые сервисы, регистрация места жительства.

"Несколько новых цифровых сервисов по своему удобству и скорости даже не имеют подобных аналогов в мире. Планируем и в дальнейшем поддерживать Украину в ее усилиях по цифровой трансформации, чтобы различные категории украинцев (в частности, уязвимые группы) имели равный доступ к госсервисам и инструментам электронной демократии", - сказала Данци.