Обнародовано решение КСУ об изменениях в Конституцию в части курса на ЕС и НАТО

Фото: КСУ (РБК-Украина)

На данный момент решение суда уже передано в Раду

Конституционный суд Украины сегодня, 22 ноября 2018 года, обнародовал решение о внесении изменений в Конституцию в части закрепления курса Украины в НАТО и Евросоюз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, Большая палата Конституционного суда Украины на закрытой части пленарного заседания ррассмотрела дело по конституционному обращению Верховной рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора ) (№ 9037) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

"Признать соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора) (рег. № 9037)", - говорится в тексте решения КСУ.

Как отмечается, решение КСУ является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

"Российская вооруженная агрессия вызвала коренные изменения во внешней и внутренней среде безопасности Украины, что обусловливает необходимость поиска новых механизмов обеспечения национальной безопасности Украины и четкого закрепления в Основном Законе государства необратимости цивилизационного выбора Украины, олицетворением которого является европейская и евроатлантическая интеграция Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также отмечается, Украина имеет достаточные политико-правовые предпосылки для полного интегрирования в ЕС и НАТО.

"Закрепление на конституционном уровне правовой определенности курса Украины на членство в ЕС и НАТО будет мобилизовать украинское общество и украинскую власть и способствовать реформам, направленным на достижение критериев полноправного членства в ЕС и НАТО", - говорится в тексте пояснительной записки.

Напомним, обращение ВР по закону о евроатлантических изменениях в Конституцию поступило в КСУ 28 сентября 2018 года. До этого президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего рассмотрения конституционных изменений по закреплению евроатлантического курса Украины.

Также глава государства отмечал, что сразу после решения КСУ нардепы рассмотрят президентскую инициативу о включении в Конституцию цели политики Украины - членства в НАТО и членства в ЕС. Порошенко выразил надежду, что Рада даст больше 312 голосов и изменит Конституцию.