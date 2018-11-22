Рада прийняла за основу зміни до Конституції за курсом в ЄС і НАТО

Фото: автор законопроекту Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Пропонується визначити, що президент є гарантом реалізації курсу держави на членство в ЄС і НАТО

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України щодо незворотності курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Так, 311 парламентарів проголосували за прийняття документа, передає кореспондент РБК-Україна. передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, законопроектом передбачається абзац п'ятий преамбули після слів "громадянської злагоди на землі України" доповнити словами "та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського і євроатлантичного курсу України".

Фото: обговорення закону та виступ президента у Раді

Проектом планується віднести до повноважень парламенту визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і в НАТО.

Фото: голосування за закон

Також передбачається визначити, що президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО, а Кабінет міністрів забезпечує реалізацію цього стратегічного курсу.

Нагадаємо, 20 вересня ВР підтримала направлення у КСУ законопроекту про зміни до Конституції за курсом в ЄС і НАТО. За це рішення проголосував 321 парламентар.

Комітет ВР з питань правової політики у четвер, 22 листопада, підтримав зміни до Конституції по курсу в Євросоюз і НАТО.

Як писало РБК-Україна, Конституційний суд України сьогодні, 22 листопада 2018 року, опублікував рішення про внесення змін до Конституції в частині закріплення курсу України в НАТО і Євросоюз. Такі зміни в КСУ визнали відповідними статтями 157 і 158 Конституції України.

Додамо також, президент України Петро Порошенко просив Раду невідкладно розглянути зміни до Конституції у частині курсу на ЄС і НАТО. Глава держави висловив упевненість, що шлях України в ЄС і НАТО є незворотнім.