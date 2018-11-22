Порошенко просит Раду безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию по курсу на ЕС и НАТО

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко уверен, что путь Украины в ЕС и НАТО - необратим

Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную раду Украины безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию в части курса на ЕС и НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Facebook.

Порошенко, в частности, выразил уверенность, что путь Украины в ЕС и НАТО является необратимым.

"Конституционный суд открыл зеленый свет на внесение изменений в украинскую Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции. Уверен, путь Украины в ЕС и НАТО - необратим. Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно", - написал он.

Напомним, сегодня, 22 ноября, Конституционный суд Украины признал конституционными изменения в Основной закон по закреплению курса государства на вступление в Евросоюз и НАТО.

Добавим, ранее заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада Украины сегодня может закрепить в Конституции курс на вступление в Евросоюз и НАТО.

Кроме того, сообщалось, что спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий поручил парламентскому комитету рассмотреть изменения в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО.