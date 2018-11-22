ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Комитет Рады поддержал изменения в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО

Новости » Политика    22.11.2018 - 16:10
Комитет Рады поддержал изменения в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО
Фото: здание ВРУ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня КСУ одобрил изменения к Основному закону по курсу в ЕС и НАТО

Комитет Верховной рады Украины по правовой политике поддержал изменения в Конституцию по курсу в Евросоюз и НАТО. Об этом с трибуны парламента заявил спикер Рады Андрей Парубий, передает копеспондент РБК-Украина.

"Комитет правовой политики поддержал изменения в Конституцию по курсу Украины в ЕС и НАТО. Я уверен, что все сторонники ЕС и НАТО поддержат этот закон", - заявил Парубий.

По словам спикера ВР, нардепы перейдут к рассмотрению закона после принятия изменений в Бюджетный кодекс.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Конституционный суд Украины признал конституционными изменения в Основной закон по закреплению курса государства на вступление в Евросоюз и НАТО.

После этого, президент Украины Петр Порошенко обратился к парламенту с просьбой безотлагательно рассмотреть изменения в Конституцию в части курса на ЕС и НАТО. Порошенко также выразил уверенность, что путь Украины в ЕС и НАТО является необратимым.

"Конституционный суд открыл зеленый свет на внесение изменений в украинскую Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции", - написал Порошенко.

Обнародовано решение КСУ об изменениях в Конституцию в части курса на ЕС и НАТО Проект изменений в Налоговый кодекс получил более 400 правок, - Южанина
Новости Украины Конституционный суд УкраиныВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь