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Интервью

Рада примет закон "О нацбезопасности" на следующей пленарной неделе

НовостиПолитика    04.06.2018 - 12:39
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Парубий надеется, что на этой неделе комитет завершит дискуссию по поправкам к законопроекту

Парламент рассмотрит законопроект "О национальной безопасности" на следующей пленарной неделе. Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Что касается закона "О национальной безопасности" я глубоко убежден, что это не менее важный закон, как и закон "О высшем антикоррупционном суде". Он тоже является непростым. Там есть большое количество поправок. Также есть рекомендации наших международных партнеров по НАТО и ЕС. Я убежден, что на этой неделе комитет завершит дискуссию, чтобы мы на следующей пленарной июньской неделе смогли рассмотреть закон "О национальной безопасности и обороне", - сказал глава Рады.

Он также выразил надежду, что ВР сможет найти консолидированную позицию для принятия закона во втором чтении.

Напомним, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что Верховная рада примет законы о национальной безопасности и об антикоррупционном суде до конца этой сессии парламента.

В Раде пока нет голосов за законопроект "О дипломатической службе" Межпарламентская ассамблея "Украина-Грузия-Молдова" будет создана 8 июня
Теги публикации: Служба безопасности Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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