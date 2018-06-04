Рада ухвалить закон "Про нацбезпеку" наступного пленарного тижня

Парубій сподівається, що цього тижня комітет завершить дискусію щодо поправок до законопроекту

Парламент розгляне законопроект "Про національну безпеку" наступного пленарного тижня. Про це під час погоджувальної ради заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Що стосується закону "Про Нацбезпеку" я глибоко переконаний, що це не менш важливий закон, як і закон "Про вищий антикорупційний суд". Він теж є непростим. Там є велика кількість поправок. Також є рекомендації наших міжнародних партнерів з НАТО та ЄС. Я переконаний, що цього тижня комітет завершить дискусію, щоб ми наступного пленарного червневого тижня змогли розглянути закон "Про національну безпеку і оборону", - сказав голова Ради.

Він також висловив сподівання, що ВР зможе знайти консолідовану позицію для ухвалення закону у другому читанні.

Нагадаємо, перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що Верховна рада ухвалить закони про національну безпеку і про антикорупційне суді до кінця цієї сесії парламенту.