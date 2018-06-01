Рада примет законы об антикоррупционном суде и нацбезопасности до конца сессии

Ключевой задачей этой сессии ВР является принятие законов о нацбезопасности и об антикоррупционном суде

Верховная рада примет законы о национальной безопасности и об антикоррупционном суде до конца этой сессии парламента. Об этом заявила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, передает пресс-служба ВР.

По ее словам, ключевой задачей нынешней сессии парламента является принятие законов "О Высшем антикоррупционном суде" и "О национальной безопасности Украины", которые являются важной составляющей для дальнейшей евроинтеграции Украины.

"Первый вице-спикер выразил уверенность, что до конца сессии парламент примет эти законы, а также закон "О правовом статусе лиц, пропавших без вести" и другие важные инициативы", - говорится в сообщении.

Отметим, что в соответствии с расписанием парламента, последняя пленарная неделя этой сессии будет проходить с 10 по 13 июля.

Напомним, Геращенко заявила, что принятие закона о национальной безопасности станет важным шагом к членству Украины в НАТО.