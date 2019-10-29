Рада примет во втором чтении закон о статусе ветеранов войны до 15 ноября, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что изменения в закон "О статусе ветеранов войны и их социальной защиты" будет принят Верховной радой во втором чтении 15 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский пообещал подписать документ после его принятия в целом.

"Я уверен, что парламент примет этот законопроект во втором чтении. Я его подпишу. Мы ставили задачу сделать это до 15 ноября", - заявил он.

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции № 2045-1".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине начинает работу Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции пострадавших от войны территорий Донбасса. Фонд запущен при поддержке Всемирного банка.

Также РБК-Украина писало, что сегодня ОБСЕ подтвердила начало разведения сил в Золотом на Донбассе. Также на сегодняшнем заседании трехсторонней контактной группы продолжатся переговоры о разведении сил в Петровском.

Ранее на подпись Зеленскому передали изменения в Таможенный кодекс. Закон расширяет перечень объектов права интеллектуальной собственности, содействие защите которых осуществляется при перемещении товаров через таможенную границу Украины и дает определение терминам "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности".