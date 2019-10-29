ОБСЕ подтвердила начало разведения сил в Золотом

Фото: Мартин Сайдик (osce.org)

Сегодня на заседании ТКГ продолжатся переговоры о разведении сил в Петровском

Представитель ОБСЕ в минской ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения сил на участке в Золотом (Луганская область). Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

Сайдик также рассказал, что сегодня на заседании ТКГ продолжатся переговоры о разведении сил и средств в Петровском.

"Стороны только что восстановили разведения сил и средств в Золотом. Они запустили белые и зеленые сигнальные ракеты, которые подтверждают их готовность к этому", - заявил Сайдик.

Напомним, в штабе операции Объединенных сил подтвердили разведение сил в Золотом. При этом сообщается, что украинская сторона примет все меры, чтобы разведение не ослабило оборонительные возможности боевых подразделений на этом участке.

Также РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал разведение сил в Золотом, отметив, что на данном участке "все спокойно происходит". Зеленский, добавил, что разведение началось после того, как на данном участке в течение недели сохранялся режим прекращения огня.