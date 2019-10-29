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В Украине начинает работу Фонд реинтеграции и восстановления Донбасса

Новости » Политика    29.10.2019 - 19:04
В Украине начинает работу Фонд реинтеграции и восстановления Донбасса
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Фонд запущен при поддержке Всемирного банка

В Украине начинает работу Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции пострадавших от войны территорий Донбасса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на закрытии Первого инвестиционного форума в Мариуполе.

По словам Зеленского, фонд запущен при поддержке Всемирного банка.

"Говоря о будущем, вместе с нашим партнером - Всемирным банком - мы запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса. Призываем всех становиться частью этого большого проекта", - сообщил он.

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Опубліковано hromadske.ua Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Напомним, сегодня ОБСЕ подтвердила начало разведения сил в Золотом на Донбассе. Также на сегодняшнем заседании трехсторонней контактной группы продолжатся переговоры о разведении сил в Петровском.

Ранее глава фракции "Слуга народа", что после завершения разведения сил на Донбассе состоится встреча в нормандском формате. По его словам, это последний блок для осуществления встречи.

Также РБК-Украина писало, что в штабе ООС рассказали подробности разведения сил на Донбассе. Командованием ООС определен перечень из 30 населенных пунктов, где должно состояться разграничение.

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