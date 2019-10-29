Рада ухвалить у другому читанні закон про статус ветеранів війни до 15 листопада, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміни в закон "Про статус ветеранів війни та їх соціального захисту" буде ухвалений Верховною радою у другому читанні 15 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зеленський пообіцяв підписати документ після його прийняття в цілому.

"Я упевнений, що парламент ухвалить цей законопроект у другому читанні. Я його підпишу. Ми ставили завдання зробити це до 15 листопада", - заявив він.

Мова йде про проект закону "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції № 2045-1".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні починає роботу Фонд міжнародної партнерської підтримки для відновлення та реінтеграції постраждалих від війни територій Донбасу. Фонд запущений за підтримки Світового банку.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні ОБСЄ підтвердила початок розведення сил в Золотому на Донбасі. Також на сьогоднішньому засіданні тристоронньої контактної групи продовжаться переговори про розведення сил в Петрівському.

Раніше на підпис Зеленському передали зміни в Митний кодекс. Закон розширює перелік об'єктів права інтелектуальної власності, сприяння захисту яких здійснюється при переміщенні товарів через митний кордон України і дає визначення термінам "контрафактні товари", "піратські товари", "товари, підозрювані в порушенні права інтелектуальної власності".