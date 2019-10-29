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На подпись Зеленскому передали изменения в Таможенный кодекс

Новости » Политика    29.10.2019 - 15:32
На подпись Зеленскому передали изменения в Таможенный кодекс
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

ВР внесла изменения в Таможенный кодекс для борьбы с контрафактными товарами

На подпись главе государства Владимиру Зеленскому передали законопроект №1230 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Его ранее одобрил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

На подпись Зеленскому передали изменения в Таможенный кодекс

Закон расширяет перечень объектов права интеллектуальной собственности, содействие защите которых осуществляется при перемещении товаров через таможенную границу Украины и дает определение терминам "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности".

Согласно документу, расширяются случаи применения мер, связанных с приостановлением таможенного оформления товаров, подозреваемых в нарушении права интеллектуальной собственности, в том числе по инициативе таможенного органа.

Напомним, 20 сентября Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1230, а 17 октября парламент принял его во втором чтении.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале октября ВР поддержала во втором чтении законопроект №1048 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по поводу некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов".

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Новости Украины Владимир ЗеленскийзаконопроектТаможенный кодекс
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