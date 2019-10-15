ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Изменения в закон о статусе ветеранов войны подготовят к 15 ноября, - Зеленский

Новости » Общество    15.10.2019 - 02:41
Изменения в закон о статусе ветеранов войны подготовят к 15 ноября, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Также на следующей неделе Рада рассмотрит законопроект о статусе добровольцев

До 15 ноября должны быть подготовлены изменения в закон "О статусе ветеранов войны и их социальной защиты. Об этом во время встречи с родственниками погибших на Донбассе бойцов сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает прес-служба главы государства.

Также он уточнил, что законопроект о статусе добровольцев должен быть рассмотрен в Верховной Раде на следующей пленарной неделе.

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции № 2045-1.

"Когда законопроект будет доработан и передан в Верховную Раду, я готов предоставить ему статус неотложного, чтобы парламент имел возможность быстро его рассмотреть и принять", - заявил Зеленский в ходе встречи.

Напомним, 14 октября Владимир Зеленский посетил штаб операции Объединенных сил в рамках рабочей поездки на Донбасс. Там он ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне ООС.

Зеленский и Гончарук встретились с семьями погибших на Донбассе военных Зеленский назвал аннексию Крыма и войну на Донбассе шоковой терапией для Украины
Новости Украины Владимир ЗеленскийНовости АТО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь