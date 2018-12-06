Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий

Фото: флаг УПА (bylbashok.livejournal.com)

Рада усилила соцзащиту участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом изменения в законопроект №8519 об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. Документ после нескольких неудачных попыток поддержали 236 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно закону, статус участника боевых действий предоставляется лицам, принимавшим участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов и в соответствии с законом "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке" признанными борцами за независимость Украины в XX веке.

При этом порядок предоставления статуса участника боевых действий указанным лицам устанавливает Кабинет министров.

Напомним, в апреле 2015 года Верховная рада приняла закон "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке". Борцами за независимость Украины в XX веке признаются лица, которые принимали участие во всех формах политической, вооруженной и другой коллективной и индивидуальной борьбы за независимость Украины. Закон перечисляет десятки организации, начиная от Сечевых стрельцов, ОУН, УПА и до Народного руха. Закон обязывает государство и органы местного самоуправления предоставлять социальные гарантии, льготы или другие выплаты борцам за независимость Украины в ХХ веке и членам их семей.

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