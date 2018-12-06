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Рада надала воякам УПА статус учасників бойових дій

Новини » Політика    06.12.2018 - 11:02
Рада надала воякам УПА статус учасників бойових дій
Фото: прапор УПА (bylbashok.livejournal.com)

Рада посилила соціальний захист учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті

Верховна рада України прийняла за основу і в цілому зміни в законопроект №8519 про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті. Документ після кількох невдалих спроб підтримали 236 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Згідно з законом, статус учасника бойових дій надається особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), озброєних підрозділів Організації українських націоналістів та у відповідності з законом "Про правовий статус і пам'яті борців за незалежність України у XX столітті" визнані борцями за незалежність України у XX столітті.

При цьому порядок надання статусу учасника бойових дій зазначеним особам встановлює Кабінет міністрів.

Нагадаємо, в квітні 2015 року Верховна рада ухвалила закон "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у ХХ столітті". Борцями за незалежність України у XX столітті визнаються особи, які брали участь у всіх формах політичної, збройної та іншої колективної та індивідуальної боротьби за незалежність України. Закон перелічує десятки організації, починаючи від Січових стрільців, ОУН, УПА і до Народного руху. Закон зобов'язує державу та органи місцевого самоврядування надавати соціальні гарантії, пільги або інші виплати борцям за незалежність України у ХХ столітті та членам їх сімей.

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Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групою "Рейтинг", у вересні 2018 року близько половини українців (52%) готові в разі виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках.

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