Рада повернула обов’язкову публікацію цін при закупівлях для армії

Проект №8381 зобов'язує оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії.

Допускаються закупівлі без використання електронної системи, якщо сума складає менше 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міноборони нібито купує продукти харчування для українських військових за цінами, які у кілька разів вищі, ніж у супермаркетах.

Пізніше комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки провів засідання, де заслухав представників Міноборони з цього питання.

Скандал призвів до того, що у Раді зареєстрували законопроект про прозорість оборонних закупівель.